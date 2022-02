“Assédio no campus” – Corriere.it

Fora Massimo Khaki

O pai e a mãe de um rapaz de 18 anos foram encontrados mortos na manhã de sexta-feira: estavam em tratamento para o impensável de Cláudio. A investigação está em andamento. Os serviços fúnebres serão realizados em Pattipaliya

Eles estavam em Nova York para comemorar o aniversário de 18 anos do filho, aluno da ER Academy, uma exclusiva escola internacional de ensino médio em Doritown, ao norte de Nova York. Mas a aventura americana Cláudio Montia Dramaticamente terminado: O menino foi encontrado morto no campus na manhã desta sexta-feira Empresa por um sócio. Claudio viveu o sonho americano com entusiasmo Ele compartilhou com seus pais, Mauro Montia e Elizabeth Benedetto, Os empresários de sucesso da Piana del Cel, são donos de uma empresa que exporta pizzas congeladas para todo o mundo, mas sobretudo para os Estados Unidos. Na sexta-feira de manhã o sonho se transformou em pesadelo. As circunstâncias da morte do menino foram ainda mais sombrias: ainda não esclarecidas, mas não como causa de uma doença (doença cardíaca presumida ou aneurisma), como os familiares afirmaram inicialmente. A festa também foi comentada com os amigos antes da festa de aniversário com a família.

Cobrança grave Advogados Americanos Eles negam que tenha havido uma festa e que a morte de Cláudio tenha sido causada por abuso de álcool ou drogas, Mas quando acusaram a direção da ER Academy de submeter Claudio a um tratamento impensável, eles apontaram que algo muito ruim havia acontecido no campus. A alegação mais grave e, se a família pede um segredo é encerrada em sua dor, seus advogados dizem que uma investigação completa está em andamento e as medidas legais apropriadas serão tomadas. Ao contrário do que foi dito no início, Cláudio não está morto em seu quarto. Uma autópsia já realizada deve esclarecer a causa da morte em decorrência de certos rituais de companhia ou esportes intensos praticados por estudantes no campus universitário. READ Vírus Corona, 6 mortes na Calábria hoje, 118 recuperados e 500 novos casos positivos: padrão de internação hospitalar, boletim

sonho americano Mandia veio para Nova York há um ano depois de frequentar a MediScientific High School em Pattibaglia e planejava se formar em economia em uma faculdade americana antes de seguir carreira em administração. Voltando para sua casa de campo nos subúrbios de Eboli para as férias de Natal, ele ficou emocionado com a experiência americana de que falou há algumas semanas. Depois, em Tarrytown, um internato particular: 450 alunos pagam US$ 62 mil em mensalidades para uma empresa sediada em Nova York, Pasadena, Califórnia e Grã-Bretanha. A ER Academy, que homenageia alunos e professores do menino desaparecido no sábado, orgulha-se da inscrição de alunos de 75 países.