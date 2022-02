Assassin’s Creed Valhalla, coleções que valem mais de US$ 1 bilhão – Nerd4.life

Assassin’s Creed Valhalla Registrar agora aquisições para Mais de um bilhão de dólares: O CEO da Ubisoft, Yves Guillemot, anunciou isso durante sua recente reunião com investidores.

Sabíamos que Assassin’s Creed Valhalla era 80% maior que Odyssey, mas não imaginávamos um Um sucesso tão retumbante O último episódio da popular série Open World.

Segundo as palavras de Guillemot, Valhalla conseguiu alcançar tais resultados pelo fato de ter sido À venda por mais tempo Um dos jogos anteriores do Assassin’s Creed, e não surpreendentemente, é o primeiro jogo a suportar dois anos após o lançamento.

apenas eu Conteúdo adicional Isso claramente contribuiu para a geração desses números incríveis, e é interessante notar que a expansão massiva The Dawn of Ragnarok (aqui está a prévia com todas as novidades) só pode aumentar a receita do jogo.

Claro, não há dúvida de que as coisas começaram bem quando consideramos o fato de que Assassin’s Creed Valhalla marcou a melhor filmagem de todos os tempos para a série em novembro de 2020.

Se você ainda não sabe qual capítulo se passa na Inglaterra na época das invasões dos vikings, aqui está nossa análise de Assassin’s Creed Valhalla.