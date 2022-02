As primeiras fotos sem o véu

Pela primeira vez sem lenço Musculoso, atlético, alto, mas firme no chão. Com para-lamas curvos, o longo capô e pára-choques são curvados com três grandes escotilhas; No centro do centro há uma estátua de um cavalo dançando. Estas são as primeiras características salientes do novo cartão de identificação Ferrari autêntica. Altamente antecipado carros SUV Da casa de Maranello, as primeiras fotos que foram reveladas apareceram na internet. Estas são duas fotos de modelos de pré-série que foram tiradas na fábrica e imediatamente se desgastaram Instagram. A primeira foto mostra o carro de frente, três quartos, até o pilar central, indicando uma cavidade na parte superior que começa no para-lama e se estende além da porta da frente, derretendo em direção à cauda. A segunda mostra a popa, que tem ombros largos e poderosos e uma janela traseira bastante pequena e supostamente muito pequena. Logo abaixo da superfície envidraçada, em um vislumbre do spoiler, estão instalados dois pares de faróis trapezoidais com cantos arredondados. O pára-choques é maciço e na parte inferior inclui um grande difusor de plástico bruto nas laterais que se projetam dois pares de tubos de escape circulares, ligeiramente equilibrados.

cavalo tamanho família – Em geral, a nova silhueta Ferrari autênticaque deve ser apresentado em outubro de 2022, com desembarque Nas concessionárias em 2023Parece estar condensando, tomando várias dicas da Ferrari Roma, todos os elementos que você precisa para lutar em pé de igualdade com seu concorrente mais feroz: um Lamborghini Urus que abriu os portões da fábrica de Sant’Agata Bolognese a partir de 2018, menos de três quartos de milha de distância.De carro de Maranello, e, claro, o ultra-luxuoso britânico Aston Martin DBX, Bentley Bentayga e Rolls-Royce Cullinan. uma desafio Esta é uma promessa fogosabem como um terreno totalmente novo para a Ferrari, que nunca antes se aventurou em um supercarro esportivo de rodas altas com uma cabine espaçosa para quatro, possivelmente cinco adultos e bagagem de acompanhamento.

nó do motor – Especificado no novo projeto nº 175 Ferrari autênticaMedindo cerca de cinco metros de comprimento, ele ficará em uma estrutura espacial de alumínio com um motor dianteiro no qual a empresa sediada em Maranello está trabalhando em paralelo com o design do motor central. Se na Internet apareceu na aparência final do carro, em vista das últimas fotos que apareceram na Internet, parece que praticamente não há mais áreas cinzentas, então a conversa sobre os motores é completamente diferente. Certamente nada ainda, mas ao lado de um arquivo Híbrido V6 Com baterias recarregáveis, derivadas das do 296 GTB, a forte potência é evidente na prática V12 naturalmente aspirado. De fato, a Ferrari anunciou que deseja continuar desenvolvendo seus motores de sucção de doze cilindros, uma seção histórica da casa do cavalo galopante, bem como uma arma adicional que enrola o pescoço de seus concorrentes. Para torná-lo mais nítido e espremer um pouco de potência extra, os engenheiros se voltarão para uma unidade de potência leve ou híbrida completa que ainda é desconhecida, enquanto é certa no lançamento ele não estará lá Versão totalmente elétrica. Falaremos sobre isso mais tarde, de acordo com rumores, mas provavelmente como parte de um projeto separado.