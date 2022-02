Arroz português cresce 7% – Rhizo Italiano

No Baixo Mondego, devido à falta de luz e calor no verão, o rendimento foi inferior ao do ano anterior. Soma-se a isso o aparecimento descontrolado de bruzone e altos níveis de infecção do milheto.

Na caixa torácica, os níveis de luz foram altos e as ervas daninhas foram altas, mas o rendimento médio aumentou 30%. Em contraste, em Allendez, a reutilização de cerca de 3.000 hectares de cumes em Vale du Sato foi apoiada principalmente pelo aumento da área semeada. Aqui, devido ao redesenho da infraestrutura de irrigação que os alimenta, eles não puderam ser explorados em 2020. O arroz Japonica é predominante em Portugal. De facto, a empresa portuguesa de estatísticas Ine estima que 86% do arroz semeado em Portugal em 2021 pertence ao tipo longo A japonica e 10% ao longo tipo B indica.

O valor do arroz português

Durante a semana em causa anterior a 18 de fevereiro, prosseguiu a campanha de comercialização do arroz na zona de mercado do Vale de Dagas e Soria. A campanha foi considerada encerrada em Valle del Sado e Mira. Nas áreas de mercado do Tejo e Valle di Sorraia, o mercado continuou a aumentar a procura da oferta média-baixa. Não houve alteração nos valores das cotações em relação à semana passada. Os preços mínimos e máximos do arroz Longo A variaram de 320/t a 350€/te para o arroz Longo B 340/t.