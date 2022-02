Aqui está um mapa de toda a queda de neve na Itália nos próximos dias, detalhes »ILMETEO.it

Tempo: Aqui está um mapa de toda a neve que cairá na Itália nos próximos dias, detalhes

Mapa geral de neve no final do eventoO inverno está pronto para voltar à Itália, com neve. Nos próximos dias, a chegada de um furacão impulsionado por ventos muito frios de origem ártica deverá trazer carga de neve excepcional em várias partes do país, com escalas de baixa altitude e acumulação graduais tornando-se mais perceptíveis. , Subindo a colina.

A partir de sexta-feira, 25 de fevereiro Um vai partir Mau tempo Devido à chegada dos ventos do Ártico E é instável, resultando em um Um furacão que se move gradualmente para o sul do Mar Tirreno. A degeneração entrará em sua fase mais grave Sábado 26 Ataque com chuva forte Regiões centro-sul Além disso, à medida que a temperatura cai devido aos ventos frios vindos do norte, haverá mais de 250 metros de neve nos Apeninos centro-norte.

Preste atenção especial às noites de domingo e madrugadas Queda de neve será mais intensa especialmente em março, Abruzzo, Áreas do interior do Lácio, Puglia e Basilicotta A partir dos 200 metros, mas excepcionalmente até as planícies e principalmente até as praias, especialmente durante as chuvas fortes. Cidades como L’Aquila, Poder, Matara, Composto E Izernia.

No Sky Resorts No terminal (RÉ), Roccaroso (AQ) e Impressor de combinação (AQ) Novas acumulações de neve até 80 cm (acima de 1800 me 1 m no final do evento).

Acima mostramos exclusivamente No final do evento, um mapa geral de toda a neve que cairá na Itália nos próximos dias.

Informamos também que Risco de avalanche Para todos que querem se envolver em atividades ao ar livre neste momento Fim de semana.

A queda de neve chegará à Calábria no domingo à noite e será vista nessas áreas a mais de 500 metros com a mulher branca da Sicília, uma altura respeitável, o que é quase excepcional, considerando que estamos no pôr do sol de inverno.