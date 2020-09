Ao som de “Quebrando Gelo”, versão forró, do cantor Rafael Machado, o ex-prefeito Mamoud Amed Filho oficializou nesta terça-feira, 15, sua candidatura pelo Avante para retornar ao cargo no município de Itacoatiara (a 270 quilômetros de Manaus). O político foi gestor da cidade por cinco mandatos.

Mamoud perdeu a última eleição para o atual prefeito Antônio Peixoto (PT), que irá oficializar nesta terça-feira, 16, sua candidatura para reeleição em Itacoatiara. Nem mesmo com o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) reprovando as contas de Mamoud e estipulando que o político devolva a quantia milionária de mais de R$ 30 milhões aos cofres do município, fizeram com que o ex-gestor desistisse de lançar sua candidatura.

A convenção partidária da sigla aconteceu no plenário da Câmara Municipal de Itacoatiara (CMI) e, mais uma vez, foi marcada por aglomeração de apoiadores, desta vez, todos equipados por máscaras. Mamoud terá como vice Jhoselito Aristóteles.

O evento contou com a participação do candidato à Prefeitura de Manaus, David Almeida, por meio de um vídeo exibido aos presentes.

Discurso

Durante discurso do ex-gestor na varanda da Câmara Municipal, no segundo andar, uma multidão de apoiadores se reuniu em frente ao prédio para prestar apoio à Mamoud Amed, que discursou sobre sua campanha.

“A nossa campanha é de paz, de harmonia e de amor, nada de ofensas a ninguém. A nossa intenção é fazer uma administração inovadora, diferente de tudo e eu estou provando aqui hoje que já comecei a fazer isso. Quero lembrar como era a saúde na nossa administração e vai ser melhor ainda do que antes, quero lembrar como eram nossas ruas e nós queremos reconstruir Itacoatiara”, garantiu Mamoud.

