Hoje é dia de comemorar o aniversário de um filho da terra que está escrevendo um novo capítulo na História de Barcelos. Feliz aniversário Prefeito Edson Mendes, que consigas terminar de realizar todos os seus sonhos para a querida Barcelos e que a maturidade conquistada com o passar dos anos possa ser o combustível que você necessite para continuar levando Barcelos a Viver um Novo Tempo!

Como prefeito, vem desenvolvendo um belo trabalho beneficiando diretamente os barcelenses e suas famílias, em seu primeiro mandato, é possível perceber o crescimento da cidade através das melhorias que atestam a qualidade das políticas públicas em todas as áreas.

"Meio século de uma vida permeada de conquistas, decepções, tristezas e alegrias. Justamente essas variações me tornaram um homem preparado para enfrentar os obstáculos que a vida me impôs, profissional, pessoal e academicamente. Trabalhando desde os 11 anos, construí meu legado às custas de muito estudo e sacrifício, sempre temente a Deus, reverenciando meus pais, Claudette Mendes e Edson Mendes , minha família e meus amigos. Trilhei os caminhos da Administração Pública como professor, policial, administrador de carreira, perfazendo 25 anos de um aprendizado compartilhado com as pessoas que me rodearam. A Administração, a Sociologia e o Direito me moldaram profissionalmente, o magistério é a minha paixão, a política , meu sacerdócio; minhas filhas, Victória Mendes, Manuela Mendes e Isabela Mendes, minhas melhores realizações.

Hoje só tenho a agradecer, Deus foi bom pra mim o tempo todo; a Ele devo tudo que conquistei! À minha Barcelos, que também me deu muito mais que mereço, o meu amor eterno: enquanto viver, protegerei meu povo com toda força e devoção. Essa é a missão a mim conferida, nunca te decepcionarei, Mariuá! Às vésperas de enfrentar mais uma grande jornada, me apresento como um novo homem, para superar novos desafios: com altivez, respeito e coragem, substantivos comuns à minha existência. O amor é algo que nunca morre. Obrigado, Pai" Disse Edson Mendes

Desde as primeiras horas deste sábado, que o prefeito Edson Mendes vem sendo homenageado e parabenizado pelo seu aniversário através das redes sociais, onde povo demostra todo carinho com sua pessoa.

Feliz aniversário! Muita saúde, paz e sucesso! Um grande abraço em nome de todos os que fazem uma Barcelos de novos tempos!