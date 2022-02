Análise proibida na Digital Foundry? Na verdade não, mas vamos esperar pelo patch – Nerd4.life

Nessas horas, surgiram rumores sobre um suposto pedido da Bandai Namco para evitar ‘Análise de vídeo Em anel antigo A partir de fundição digital Na versão de lançamento do jogo, mas os editores do jornal britânico corrigiram essa informação, mas confirmaram que querem Aguarde a correção do primeiro dia antes de realizar um estudo aprofundado.

Rumores iniciais afirmavam que Pedido da Bandai Namco Ao Digital Foundry por não realizar a sua habitual análise de resolução e frame rate na versão de lançamento de Elden Ring, que imediatamente levantou dúvidas sobre as condições técnicas do jogo após o lançamento, mas a conta oficial do jornal no Twitter levou parcialmente a que o assunto fosse rectificado .

“Fomos solicitados a realizar uma análise de desempenho com base na versão do jogo com o patch aplicado no primeiro dia, a fim de mostrar com mais precisão qual título os jogadores usarão, o que representa pedido razoável E muito popular”, explicou o Digital Foundry.

Obviamente, isso incluirá um Mais espera Para você ver a análise de vídeo do Digital Foundry, visto que os tempos serão mais longos para processar, que deve ser baseado na versão Elden Ring disponível apenas após o dia do lançamento com a atualização aplicada.

O pedido da Bandai Namco e da From Software é razoável, por outro lado também se mostra claro Importância Que cobre o primeiro dia do patch para Elden Ring, que parece ser projetado para corrigir significativamente o desempenho geral e o comportamento do jogo em comparação com a versão “suave” do lançamento.

De Elden Ring, acabamos de ver a incrível sequência introdutória, bem como os tempos de abertura e pré-carregamento.