Manaus – O ex-governador Amazonino Mendes (Podemos), candidato a prefeito de Manaus, anunciou na tarde desta quarta-feira (16) o deputado estadual Wilker Barreto (Podemos) como candidato a vice-prefeito na chapa que irá disputar na eleição deste ano, na capital.

A convenção contou com a presença do senador pelo Amazonas Eduardo Braga (MDB), do deputado estadual Dermilson Chagas (Podemos), entre outros líderes políticos.

Por razões familiares, o deputado federal Pablo Oliva (PSL) não compareceu, mas encaminhou nota reiterando o apoio à candidatura de Amazonino.

Durante seu discurso, Amazonino agradeceu os apoios e destacou o senador Eduardo Braga. “Tivemos uma conversa extremamente republicana. Não tem nenhuma negociata. Não houve pedido de secretarias ou de qualquer outro interesse”, disse o candidato à Prefeitura de Manaus. No final da convenção, foi veiculado um vídeo do senador pelo Podemos Álvaro Dias.

Eduardo Braga disse que o MDB decidiu apoiar a experiência. “Não é hora de Manaus correr mais riscos. É hora do povo de Manaus ter a certeza que, a partir de janeiro, haverá a frente da Prefeitura de Manaus alguém experiente e capaz de reconduzir a cidade a uma boa saúde pública, que possa estar com suas UBS’s (Unidades Básicas de Saúde) abertas, com suas ações básicas de saúde atuando preventivamente para salvar vidas”, frisou o senador.