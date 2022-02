Amazon Echo Show 15, a estrutura vinculada ao Alexa pela primeira vez – Hi-tech

Após pré-encomendas no final de janeiro, a Amazon está trazendo o Echo Show 15, o maior dispositivo conectado ao Alexa da linha, para a Itália. Com uma tela de 15,6 polegadas, essencialmente do tamanho de um laptop, o Echo Show 15 se posiciona como um móvel, além de uma ferramenta útil para obter informações, assistir séries de TV, controlar sua vida profissional e privada por meio de notificações para objetos e muito mais. O Echo Show 15, à venda por 249,99€, permite uma experiência de utilizador personalizada com tecnologia de identidade visual. Isso se traduz em poder reconhecer as pessoas na frente do quadro, mostrar a todos as informações que consideram mais úteis, desde o clima até os compromissos na agenda.

Cada imagem usada para criar um perfil de ID visual é criptografada e armazenada no dispositivo, com dados que podem ser excluídos a qualquer momento. O Echo Show 15 também pode ser perfeitamente integrado ao ambiente graças ao recurso Photo Frame, que transforma a tela em um quadro de tela cheia, exibindo as melhores fotos de álbuns do Amazon Photos ou fotos e gráficos pré-carregados com um , natural ou temático. Tema. uma viagem. No viva-voz com a tela, a Amazon também integrou a entrada de elementos de interface do usuário, como acontece nos smartphones, para acessar rapidamente seus aplicativos favoritos.

Por exemplo, existe um dispositivo dedicado a dispositivos domésticos inteligentes, caso seja suportado pelo Alexa. Como alternativa, o Picture-in-Picture permite que você assista às suas séries favoritas e, ao mesmo tempo, fique de olho no berçário ou em outros ambientes onde as webcams estão localizadas. O Echo Show 15 foi projetado com muitos elementos de proteção de privacidade, incluindo um botão para desligar os microfones e a câmera, uma tampa de câmera embutida e a capacidade de visualizar e excluir gravações de áudio.