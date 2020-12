O Ifam (Instituto Federal do Amazonas) disponibilizou 4.064 chips com 20 gb de dados a 850 alunos da instituição. O pacote será renovado a cada mês, mas a instituição não informou por quanto tempo. O requisito para o aluno ter acesso é ter renda per capta de até 1,5 salário mínimo. Os chips foram adquiridos com recursos do MEC.

São nove unidades contempladas: Campus Eirunepé (283), Manacapuru (57), Itacoatiara (266), Lábrea (370), Manaus Centro (1.175), Manaus Distrito Industrial (482), Manaus Zona Leste (658), Parintins (367), e São Gabriel da Cachoeira (406).

O reitor do Ifam no Amazonas, Antônio Castelo Branco, afirmou que os chips devem colaborar no ensino remoto, com os alunos ainda estudando à distância. “O objetivo dessas ações é minimizar os efeitos causados pelas medidas de distanciamento social, que atingem diretamente os alunos. Promover educação de qualidade no Amazonas em tempos normais já é um desafio, em um momento delicado como esse o desafio é maior”, disse.