Alliance, mestre do Unreal Engine 5, ajudou a Epic Games a entrar na matriz, de acordo com Greenberg – Nerd4.life

De acordo com Aaron Greenberg da Microsoft, estúdio de desenvolvimento Aliançaa quem devemos o Gears 5 entre outros, é mestre em usarUnreal Engine A ponto de cooperar com a Epic Games para alcançar Matrix: Despertaruma experiência interativa lançada para acompanhar a apresentação teatral do quarto filme da saga.

Além disso, a aliança está atualmente trabalhando em vários projetos não anunciados. Greenberg: “A Alliance é um dos estúdios do Xbox que está trabalhando duro nos detalhes técnicos de seus jogos, melhorando suas ferramentas de desenvolvimento e software para seu console.“

Greenberg também falou sobreAquisição da Activision Blizzardobservando que ele não pode falar muito por causa da proibição, mas ainda pode dizer que algumas novidades realmente interessantes estão a caminho do Xbox e do Xbox Game Pass.

Por fim, o executivo do Xbox confirmou que o videoclipe de Senua’s Saga: Hellblade 2 exibido no The Game Awards 2021 foi moldado em parte pela jogabilidade, brincando com críticas de alguns Ninja Theory, apesar das afirmações que ele fez em relação aos desenvolvedores. não veio.