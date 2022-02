Achille Lauro vence a edição 2022 do Festival Una Voce de San Marino- Corriere.it

A cantora conquistou a vitória e voa como representante da República de San Marino para o próximo Festival Eurovisão da Canção agendado para maio em Turim



Achille Laurovéspera super favorita e na pole também para apostar, com “stripper” Ela ganhou a primeira edição do “Vote em San Marino” E ela participará como representante da República de Titã emFestival Eurovisão da Canção, agendada de 10 a 14 de maio em Turim. Selecionado por um júri liderado por Mughal Na última noite no Teatro Nuovo di Dogana transmitido pela San Marino Rtv, os organizadores do evento com a Media Evolution e o Ministério de Estado para Assuntos de Turismo

. Em Esc vai “desafiar”, entre outras coisas, o binário de Mahmoud e BlancoA campanha da Itália e os vencedores com “arrepio” Do último Festival de Sanremo, onde Lauro terminou em 14º com “Domingo”.



para mim 2 º lugar DJ turco Burak ytter Com Alessandro Colli (entre os grandes nomes com “Mais que você”), o terceiro emergente Aaron Sibley do Reino Unido (“pressão”). Convidados da Grande Final bano E a Mirco Casadei Para homenagear seu pai Raul. A participação em “Una Voce per San Marino” foi aberta a grande E a novo Sem as restrições de cidadania e escolha linguística na interpretação da peça apresentada a concurso.

Entre os grandes nomes em disputa – apresentado pelo artista ítalo-eritreu vai terminar, Quem representou San Marino no ano passado com "Adrenaline", e pelo maestro da Orquestra Israelense Jonathan Kachanian – Também Valerio Scanno, Ivana Spagna e Alberto Fortes com o baterista da Fórmula 3 Tony Secco e a banda romena Dichidos e o ex-trompetista Francesco Monti e Cristina Ramos, vencedor do "Got Talent Espana" e "La Voz Mexico", Matteo Faustini, vencedor do Prêmio Lunezia para "Performances" The new" para Sanremo 2020, e "A Carta Selvagem" Fabry & Labiuse feat. Miodio, o primeiro participante de San Marino no Eurovision em 2008. Em vez disso, foi apresentado Avaliar Por motivos de saúde rapper cegoentre os campeões do "X Factor" 2020. Há também nove cantores emergentes na competição: além de Aaron Sibley, Camille Cabalterra, Basti, Fina Rose, Alicia Labette, Merclair (Maria Chiara Leoni), Kurt Cassar, Elena, Francesco Faggi, seu companheiro.

