Ministério Público do Amazonas (MPAM), pela Promotoria de Santa Isabel do Rio Negro obteve na justiça, por meio de Ação Civil Pública, liminar que determina o aumento de efetivo de Policiais Militares (PMs) para atuar no município.

Após averiguação do MPAM, o Comando da 6a. Companhia Independente de Polícia Militar do Estado do Amazonas reconheceu o baixo efetivo de policiais militares no Município de Santa Isabel do Rio Negro, com apenas 04 Policiais Militares por guarnição de serviço para um Município com 25.156 habitantes, segundo pesquisa do IBGE de 2019, torna-se inviável a montagem do policiamento adequado, o que inviabiliza o policiamento ostensivo de excelência na cidade e nas comunidades dessa circunscrição.

O próprio Comando da Polícia Militar do Estado do Amazonas reconhece a necessidade do quantitativo de 15 (quinze) Policiais Militares, para que se possa efetuar um policiamento de excelência e cumprimento das demandas de segurança pública.

Santa Isabel do Rio Negro

O município Amazonense pertence a Microrregião de Rio Negro. Em seu território estão localizados o Pico da Neblina e o Pico 31 de Março, que são os dois pontos culminantes do Brasil. Sua população, de acordo com estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2020, era de 25 865 habitantes.