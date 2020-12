O governador Wilson Lima, anunciou nesta terça-feira (15/12), os valores do abono do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para 26,7 mil servidores da educação.

O valor anunciado foi de R$ 4 mil reais cara cada carga horária de 20 horas aula, valor que também será repassado aos administrativos.

O governador destacou que o professor que tem carga horária de 40 horas receberá R$ 8 mil reais e o professor que tiver 60 horas receberá R$ 12 mil reais.

O governo do Estado que pagou nesta terça-feira, 15/12, a segunda parcela do 13° Salário, anunciou a antecipação do pagamento do salário de dezembro para o dia 28/12.