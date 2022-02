A ciência nos diz por que, quando crescemos, lutamos para encontrar amigos verdadeiros

Melhor sozinho do que má companhia Aquele famoso ditado que pegamos emprestado vai toda vez que a solidão bate na porta. Um aliado precioso, se soubermos acolhê-lo, e um mau companheiro quando se chega em momentos de desespero. A verdade é que a solidão faz você brilhar, mas viva precisamos de amigosDaqueles que ficaram ao nosso lado apesar de tudo. Aqueles com quem compartilham as alegrias e tristezas dos sucessos e fracassos.

Mas a amizade é como o amor, precisa de reciprocidade, de escuta e, sobretudo, do que já não temos. Porque estamos sempre ocupados com mil coisas, porque vagueamos entre trabalho e compromissos pessoais, entre casa e família e filhos. E os famosos jantares e petiscos com amigos são cada vez menos frequentes adiado por meses.

Talvez esta longa introdução seja suficiente para explicar por que Parece difícil ter amigos. Mas a isso também se soma a dificuldade objetiva de criar novos relacionamentos, especialmente agora que estamos mais velhos.

Conhecemos muita gente, é verdade, porque os acompanhamos para o trabalho, e nos encontramos com eles na academia ou fora da escola. Os meses passam e às vezes os anos passam, no entanto, com essas pessoas, simplesmente não podemos fazer isso Para fazer uma amizade de verdade. Este é o nosso problema? Não, na verdade esta é uma posição bastante comum entre os adultos para confirmá-la saber.

por pesquisa Pesquisa de saúde e bem-estar feito porIverson Institute for Health Innovation Research Melbourne, achamos mais difícil confiar em pessoas que não conhecemos. É por isso que, muitas vezes e de boa vontade, tendemos a não nos abrir para os outros, mas a permanecer naquele círculo de amigos com os quais tivemos relações próximas durante a infância.

Isso é lindo, claro. Porque nem todos sabem manter a amizade apesar das distâncias geográficas e da passagem do tempo. No entanto, de acordo com pesquisas, tendemos a manter apenas essas amizades Economia de energia e sentindo-se seguro. Com velhos amigos temos menos chance de existir Juiz, recusa, traição ou crítica.

Nesse sentido, velhos amigos se transformam em nossa zona de conforto da qual não queremos sair. Esta é apenas uma das razões pelas quais é tão difícil abrir-se ao novo, pois como esperávamos, o problema também é falta de tempo.

Como sabemos, qualquer relacionamento com qualquer entidade necessita de tempo, paciência e participação. Para que as pessoas se encontrem, se conheçam e confiem que precisam estar juntas. A ciência também tentou determinar esse tempo. De acordo com um estudo publicado em Revista de Relações Sociais e PessoaisPelo menos eles vão servir 300 horas Ser capaz de considerar essa pessoa um verdadeiro amigo.

Não muito, se considerarmos que são pouco mais de 12 dias e que passamos mais tempo assistindo TV e séries de TV do que socializando.

Portanto, cabe a nós tomar a decisão, mas parece-nos claro que temos o desejo e o desejo de cultivar novos relacionamentos que devemos encontrar tempo para fazê-lo. Você pode não precisar passar muito tempo com uma pessoa, mas nós podemos começar Ele não adia mais um aperitivo e um telefonema extra durante a hora do almoço. Este é realmente um grande passo em frente.