A bolsa de valores de Moscou entrou em colapso e os preços do gás dispararam

Milão No entanto, foi a pior entre as principais bolsas da Europa com uma queda final de 4%, influenciada por grupos como Unicredit (-13%) em vez do mercado russo, com a Piazza Affari queimando 30 bilhões de capital.

Velho Continente e Rússia – Os preços de tabela em Frankfurt registaram um decréscimo de 3,9% e em Paris e Londres de 3,8%. Dia ruim, com 331 bilhões de euros “perdidos” nos primeiros 600 títulos do antigo continente. Foi muito pior para a Bolsa de Valores de Moscou, que caiu mais de 30%. E foi um dia de pânico para os títulos do governo russo e ucraniano: os títulos de 10 anos de Moscou cresceram mais de 400 pontos, para 15,2%, enquanto os títulos de Kiev saltaram até 778 pontos-base. Uma média final de 22,1. %. Pena também para o rublo, que perdeu mais de 5% em relação ao euro e cerca de 7% em relação ao dólar.

Gás, petróleo e ouro – No entanto, o que mais importa para a Europa é a forte corrente de compras de gás natural. O preço do metano, após maiores picos intradiários, acabou saltando 51% para 134 euros por megawatt-hora, ainda que tenha ficado muito longe do recorde de 166 alcançado pouco antes do Natal. Muito menos robusto foi o rali do petróleo, que no final da sessão em Nova York subiu cerca de 4% a US$ 96 o barril, enquanto o petróleo Brent europeu permaneceu acima de US$ 100. E o ouro, que tentou durante o dia, é mais calmo. Aumentos moderados, antes de retornar a quase US$ 1.930 a onça. Os preços do milho (+3%) e do trigo, com alta de cerca de 5%, não apresentaram aumentos dramáticos nas listas globais.

Decisões do Banco Central Europeu O conflito na Ucrânia pode atrasar a saída do Banco Central Europeu dos programas de estímulo monetário. O presidente do banco austríaco, Robert Holzmann, membro do conselho de administração do Banco Central Europeu, e o outro membro, Isabel Schnabel, especularam, explicando que a incerteza sobre a invasão russa exigia uma abordagem fragmentada e baseada em dados. Assim, o spread entre os BTPs de 10 anos e os títulos alemães fechou fortemente em 164 pontos, com rendimento do produto do Tesouro em 1,81%.