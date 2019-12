6ª CIPM REALIZA A FORMATURA DE 212 ALUNOS DO PROERD EM BARCELOS-AM

Na manhã do último sábado, (30/11/2019), o Comando de Policiamento do Interior (CPI) através da 6ª CIPM, realizou a formatura de 212 alunos do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD) no município de Barcelos-AM.

As atividades do PROERD tiveram início no dia 23 de setembro de 2019 e foram atendidos alunos da Escola Estadual São Francisco de Sales, Escola Estadual Angelina Palheta Mendes, Escola Municipal Alcebíades Pereira Vasconcelos, Escola Municipal Dr Francisco Javier Estefanero, Escola Municipal Evarista Brás e Escola Municipal Padre Clemente Salleri, tendo como instrutora a CB PM MIREIA.

A solenidade de formatura contou com a participação do Ilmo. Sr. Delegado de Policia Civil do 75° DIP, Dr. Roger Makimoto, pelo Ten J. AMORIM representante do 3° Batalhão de Infantaria de Selva, gestores e demais autoridades locais.

Na ocasião, foram formados um total de 212 alunos, distribuídos em 10 turmas do 5° Ano do Ensino Fundamental, sendo primordial para o sucesso do evento o apoio de gestores, professores, pais e/ou responsáveis por alunos. O evento foi abrilhantado pela família e comunidade barcelense

CONFIRA AS FOTOS: