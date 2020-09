Durante reunião com os chefes de governo realizada na tarde desta sexta-feira (11), o governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou que o 55º Festival de Parintins está oficialmente adiado para 2021.

Tradicionalmente, a festividade acontece no último fim de semana do mês de junho. Por conta da pandemia do novo coronavírus, o festival teve que ser adiado.

Vale lembrar que as Associações Folclóricas dos Bois Garantido e Caprichoso chegaram a anunciar uma nova data para o evento, que seria nos dias 6,7 e 8 de novembro, mas pela atual situação, ficou inviável a realização.