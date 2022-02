5 jogos já foram confirmados para o catálogo – Nerd4.life

Aguardando o anúncio oficial dos novos jogos Xbox Game Pass chegar a março de 2022Enquanto isso, podemos fornecer um resumo daqueles que já sabemos que chegarão no mês e que foram liberados no momento confirmado no catálogo.

é isso jogos Confirmado para chegar em março de 2022 no catálogo do Xbox Game Pass:

FAR: Mudança de Marés (Xbox) – 1º de março

Destruidor de papel (Xbox e PC) – 17 de março

A Memoir Blue (Xbox e PC) – 24 de março

Crusader Kings 3 (Xbox) – 29 de março

Weird West (Xbox) – 31 de março

Obviamente isso é apenas parte dos jogos agendados para março de 2022, para todos os outros temos que esperar Anúncios oficiais da Microsoft, que geralmente vem em dois estados diferentes durante o mês. Olhando para os costumes mais estabelecidos, é possível que o primeiro anúncio ocorra já na terça-feira, 1º de março, tendo em vista que geralmente chega na primeira parte da semana e início do mês, e o segundo no meio do Março.

No entanto, grande parte da primeira parcela será descoberta, pois isso provavelmente inclui apenas FAR: Changing Tides e possivelmente Shredders, com o último esperando especialmente porque é um jogo de skate promissor com uma abordagem um pouco livre. Enquanto isso, vamos relembrar os jogos da segunda onda de fevereiro de 2022 no Xbox Game Pass.